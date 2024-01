© Foto: picture alliance / NurPhoto | Lorenzo Di Cola



Gerüchte, dass die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) am 5. Januar einen börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds (ETF) genehmigen wird, haben in den sozialen Medien einen Höhepunkt erreicht.Ein Tweet von Craig Salm, dem Leiter der Rechtsabteilung von Grayscale, in dem er erklärte, dass er "nur ein paar Formulare ausfüllt", und ein weit verbreiteter Tweet der TechCrunch-Reporterin Jacquelyn Melinek, die sich auf Quellen beruft, die "der Sache sehr nahe stehen", dass die Zulassung mehrerer ETFs am Freitag erfolgen würde, sorgen für enorme Aufregung. [twitter]1742903003399463313[/twitter] Einige Analysten gehen weiter davon aus, dass eine Genehmigung eher nächste Woche zu erwarten sei. …