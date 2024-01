Freiburg (ots) -



Die Strecken-Präparierungen in der Chiemgau Arena sind abgeschlossen und der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding kann - trotz zuletzt milder Temperaturen - wie geplant in der kommenden Woche stattfinden. "Wir rechnen mit deutlichen Minustemperaturen und guten Schneebedingungen", sagt Geschäftsführer Timo Gerhold, der sich bis zuletzt täglich über die Wetteraussichten informieren ließ. "Die Strecke wird jetzt bis zum Start der Damen-Staffel am 10. Januar 2024 geschont und der Trainingsbetrieb ist komplett eingestellt", so Gerhold.



"Die Lust auf das Biathlon-Live-Spektakel ist groß und das Interesse an allen sechs Rennen ungebrochen", berichtet Gerrit Christiansen vom Ticketingdienstleiter Reservix. Für die Wochenendtage sei die Haupttribüne nahezu ausverkauft, allerdings gebe es derzeit für alle Wettkampftage noch Restkarten. Die Veranstalter rechnen insgesamt mit bis zu 65.000 Zuschauern in der Chiemgau Arena.



