Schwächere Nachfrage nach Elektroautos und Wegfall von Kaufprämien bringen Teslas Preismacht in Gefahr. Ein HSBC-Analyst warnt: So groß ist das Abwärtspotenzial für die Aktie.So gut Tesla als Autobauer auch sei, "glauben wir nicht, dass dies der Grund für die Bewertung ist", schreibt Analyst Michael Tyndall in einer Notiz über Anleger-Liebling Tesla. "Unsere Skepsis bezieht sich auf die Ungewissheit des Zeitplans und der Kommerzialisierung von Teslas verschiedenen Ideen (Dojo, Full-Self-Driving, Optimus usw.), auf die ein erheblicher Teil der Bewertung des Unternehmens entfällt." Diese Zukunftsprojekte sollten zwar bis zum Ende des Jahrzehnts alle erfolgreich sein und erheblich zum …