© Foto: Jiang Aishan/XinHua/dpa



China will den Aktienmarkt aktiv ankurbeln, der zuletzt unter der Immobilienkrise des Landes und dem schwächeren Wachstum gelitten hat. Steht der Markt vor einer Rallye?Peking hat einige Vermögensverwalter in China informell aufgefordert, vorrangig Aktienfonds gegenüber anderen Produkten wie Rentenfonds aufzulegen. Mit der Maßnahme soll der schwächelnde Aktienmarkt des Landes wiederbelebt werden, berichtet Reuters unter Berufung auf informierte Kreise. Die inoffiziellen, mündlichen Ratschläge der Aufsichtsbehörden, wurden demnach in den letzten Wochen von der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde CSRC an einige der größten Investmentfondsmanager des Landes erteilt. Chinas …