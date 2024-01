Wien (www.fondscheck.de) - Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) haben 2023 frisches Geld angezogen, so die Experten von "FONDS professionell".So seien in Europa den Indexfolgern unter dem Strich 159 Milliarden US-Dollar zugeflossen. Dies würden aktuelle Zahlen des Anbieters iShares, der ETF-Marke des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock, zeigen, die FONDS professionell ONLINE vorlägen. Weltweit hätten ETFs im vergangenen Jahr ein Nettomittelaufkommen in Höhe von 967 Milliarden US-Dollar verzeichnet. ...

