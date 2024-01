© Foto: Christophe Gateau - dpa



Tesla ruft in China fast alle jemals verkauften Autos wegen Problemen mit dem Autopiloten zurück. Immerhin können die Probleme mit einem Over-the-Air-Update behoben werden. Die Aktie gibt dennoch vorbörslich nach. Tesla hat fast alle jemals in China verkauften Fahrzeuge zurückgerufen. Grund seien Probleme mit dem Fahrassistenzsystem Autopilot, die das Unfallrisiko erhöhen könnten. Das Problem lasse sich aber durch ein Over-the-Air-Update beheben, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg. Betroffen seien 1,6 Millionen Tesla-Fahrzeuge , die zwischen August 2014 und Dezember 2023 produziert wurden, darunter lokal gebaute Model 3 und Model Y sowie importierte Premium-Modelle, hieß es in …