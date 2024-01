FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

CANADIAN PAC KA.CITY LTD. X88 CA13646K1084

LINCOLN GOLD MINING INC. ZMG CA53359R2054

LION ROCK RES.INC. KGB CA5362502026

MEGAWATT LITH.BATT.METALS WR2 CA58518J2002

PERMEX PETROLEUM 75P CA71422P3034

RIGHT SEASON INV.CORP. T50 CA76658Q2062

SILVER NORTH RESOURCES I90 CA8280611010

WEST MINING CORP. O.N. 1HL0 CA9546062089

CRH PLC EO-,32 CRG IE0001827041

COLLPLANT BIOTECH. IS-,01 CPT IL0004960188

TOP SHIPS DL-,01 UER0 MHY8897Y2307

ATL. BRV. HLDG. C DL-,001 E450 US0477263026

CURIS INC. DL -,01 CUS0 US2312693094

DIANTHUS THERAPEUTICS 87E US2528281080

ELICIO THERAP. DL-,01 9HA US28657F1030

GYRE THERAPEUTICS L9S US4037831033

HARPOON THERAPEUTICS 5HTA US41358P2056

HOWARD HUGHES HOL.INC NEW HHE0 US44267T1025

MARKER THERAPEUTICS INC. GX1 US57055L2060

SINCLAIR INC. A HQ7 US8292421067

SPI.GL.INC. CL.A DL-,0001 EL9 US8485603067

SYNCHRONOSS NEW DL-,0001 H6K0 US87157B4005

VACASA INC. CL.A NEW O.N. W5Q0 US91854V2060

AB/FROM ONWARDS 05.01.2024 14:15 CET