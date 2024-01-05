FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CANADIAN PAC KA.CITY LTD. X88 CA13646K1084
LINCOLN GOLD MINING INC. ZMG CA53359R2054
LION ROCK RES.INC. KGB CA5362502026
MEGAWATT LITH.BATT.METALS WR2 CA58518J2002
PERMEX PETROLEUM 75P CA71422P3034
RIGHT SEASON INV.CORP. T50 CA76658Q2062
SILVER NORTH RESOURCES I90 CA8280611010
WEST MINING CORP. O.N. 1HL0 CA9546062089
CRH PLC EO-,32 CRG IE0001827041
COLLPLANT BIOTECH. IS-,01 CPT IL0004960188
TOP SHIPS DL-,01 UER0 MHY8897Y2307
ATL. BRV. HLDG. C DL-,001 E450 US0477263026
CURIS INC. DL -,01 CUS0 US2312693094
DIANTHUS THERAPEUTICS 87E US2528281080
ELICIO THERAP. DL-,01 9HA US28657F1030
GYRE THERAPEUTICS L9S US4037831033
HARPOON THERAPEUTICS 5HTA US41358P2056
HOWARD HUGHES HOL.INC NEW HHE0 US44267T1025
MARKER THERAPEUTICS INC. GX1 US57055L2060
SINCLAIR INC. A HQ7 US8292421067
SPI.GL.INC. CL.A DL-,0001 EL9 US8485603067
SYNCHRONOSS NEW DL-,0001 H6K0 US87157B4005
VACASA INC. CL.A NEW O.N. W5Q0 US91854V2060
AB/FROM ONWARDS 05.01.2024 14:15 CET
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LINCOLN GOLD MINING INC. ZMG CA53359R2054
LION ROCK RES.INC. KGB CA5362502026
MEGAWATT LITH.BATT.METALS WR2 CA58518J2002
PERMEX PETROLEUM 75P CA71422P3034
RIGHT SEASON INV.CORP. T50 CA76658Q2062
SILVER NORTH RESOURCES I90 CA8280611010
WEST MINING CORP. O.N. 1HL0 CA9546062089
CRH PLC EO-,32 CRG IE0001827041
COLLPLANT BIOTECH. IS-,01 CPT IL0004960188
TOP SHIPS DL-,01 UER0 MHY8897Y2307
ATL. BRV. HLDG. C DL-,001 E450 US0477263026
CURIS INC. DL -,01 CUS0 US2312693094
DIANTHUS THERAPEUTICS 87E US2528281080
ELICIO THERAP. DL-,01 9HA US28657F1030
GYRE THERAPEUTICS L9S US4037831033
HARPOON THERAPEUTICS 5HTA US41358P2056
HOWARD HUGHES HOL.INC NEW HHE0 US44267T1025
MARKER THERAPEUTICS INC. GX1 US57055L2060
SINCLAIR INC. A HQ7 US8292421067
SPI.GL.INC. CL.A DL-,0001 EL9 US8485603067
SYNCHRONOSS NEW DL-,0001 H6K0 US87157B4005
VACASA INC. CL.A NEW O.N. W5Q0 US91854V2060
AB/FROM ONWARDS 05.01.2024 14:15 CET