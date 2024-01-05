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WKN: 864684 | ISIN: IE0001827041 | Ticker-Symbol: CRG
NASDAQ
04.01.24
22:00 Uhr
66,20 US-Dollar
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Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
STOXX Europe 600
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CRH PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CRH PLC 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC SERIES C
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC SERIES C Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC SERIES C38,5200,00 %
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED72,00+0,14 %
COLLPLANT BIOTECHNOLOGIES LTD6,0800,00 %
CRH PLC66,200,00 %
CURIS INC--
DIANTHUS THERAPEUTICS INC13,0400,00 %
ELICIO THERAPEUTICS INC--
GYRE THERAPEUTICS INC24,1400,00 %
HARPOON THERAPEUTICS INC10,000+1.190 %
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC74,00+4,23 %
LINCOLN GOLD MINING INC0,075+2.880 %
LION ROCK RESOURCES INC0,092+266,00 %
MARKER THERAPEUTICS INC4,800+70,21 %
MEGAWATT LITHIUM AND BATTERY METALS CORP0,0100,00 %
PERMEX PETROLEUM CORPORATION3,200+106,45 %
RIGHT SEASON INVESTMENTS CORP0,0080,00 %
SILVER NORTH RESOURCES LTD0,095+630,77 %
SINCLAIR INC13,6200,00 %
SPIRE GLOBAL INC6,900+1.280 %
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC5,0700,00 %
TOP SHIPS INC14,2000,00 %
VACASA INC7,9700,00 %
WEST MINING CORP0,1320,00 %
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