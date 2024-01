Es gab eine projizierte Mapping-Lichtshow und ein Bühnenevent

Um das Jahr 2023 gebührend zu verabschieden und den Charme Tokios und die Vorfreude auf das Jahr 2024 zu teilen, veranstaltete die Stadtverwaltung von Tokio die Silvester-Countdown-Veranstaltung "HAPPY NEW YEAR TOKYO" auf dem Tomin Hiroba (Citizen's Plaza) im Gebäude der Stadtverwaltung von Tokio, an der alle teilnehmen konnten: Kinder, Erwachsene und Touristen aus dem Ausland. Rund 650 Besucher nahmen an dem Abend an der Veranstaltung teil.

The Projection Mapping Show (Photo: Business Wire)

Die Veranstaltung begann mit einer fantastischen projizierten Mapping-Lichtshow, die den Charme Tokios, wie die berühmten Sehenswürdigkeiten und die vier Jahreszeiten, präsentierte. Anschließend folgten besondere Darbietungen mit dem Singer-Songwriter Pikotaro und Sanrio-Figuren wie Hello Kitty, die als Gäste auf der Bühne auftauchten und für eine aufregende Atmosphäre sorgten. Als Finale der Veranstaltung ließen die Gäste und Gouverneurin Koike zusammen mit den Teilnehmern Laternen mit Wünschen für das neue Jahr und das Tokio der Zukunft in den Himmel steigen, gefolgt von einem fantastischen Neujahrs-Countdown.

Bühnenevent mit Pikotaro, Sanrio-Figuren und Gouverneurin Koike

Pikotaro trat als Gast auf und gab ein Arrangement seines Signature-Songs "PPAP" in einer speziellen Version für dieses Ereignis zum Besten. Pikotaro sagte: "Ich habe den Text mit dem Wort "YO", das "du" bedeutet, und "TOK", das für die Bewegung des Uhrzeigers steht, im Wort "TOKYO" zusammengestellt und damit die Botschaft "Lasst uns gemeinsam mit Tokio in die Zukunft gehen" in den Song eingebettet."

Dann kamen, angeführt von Hello Kitty, die Sanrio-Figuren auf die Bühne. Sie führten eine niedliche Performance auf, begleitet von einer projizierten Mapping-Show.

Nach den Gastauftritten betrat Gouverneurin Koike die Bühne. Sie schrieb die Botschaft "Jeder bringt Dein Tokio zum Strahlen" auf eine der Laternen und sagte: "Der Charme Tokios, der jeden Tag neu erwacht, entsteht durch jeden einzelnen von uns. Das bedeutet, dass Tokio umso mehr erstrahlt, je heller Sie leuchten." Während des Finales wurde eine farbenfrohe Mapping-Show zum Thema der vier Jahreszeiten Tokios auf eine große, gewölbte Wand projiziert. Anschließend stiegen die Laternen mit den Wünschen der Teilnehmer in den Himmel, um zusammen mit den Countdown-Bildern ein fantastisches Lichtspektakel zu erzeugen, das den Veranstaltungsort erfüllte.

