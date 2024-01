Silber wird oft als das "kleiner Bruder" von Gold betrachtet. Doch dieser bescheidene Status verbirgt eine reiche Geschichte und eine zunehmend dynamische Rolle in der modernen Wirtschaft. Der Silbermarkt, einst geprägt von physischen Münzen und Barren, hat sich zu einem vielschichtigen Feld entwickelt, in dem Technologie, Investment und Industrie ineinandergreifen.Die Verwendung von Silber (TVC:SILVER) als Währung und Schmuck reicht Tausende von Jahren zurück. In frühen Zivilisationen symbolisierte es Wohlstand und Macht. Mit der industriellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...