In "Wie investiert.." hat DER AKTIONÄR TV mit acht Personen aus verschiedenen Berufen und mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Verhältnissen gesprochen. Die einen hatten eine Leidenschaft für die Börse, die anderen wollten sich für das Alter absichern. In der finalen Ausgabe des Formats ist Gisa Stratemann zu Gast. Die 83-Jährige hat all ihre Anlageentscheidungen bereits getroffen und kann nun von ihrer Rente leben. Und das, obwohl sie nicht ununterbrochen erwerbstätig war. Eine zentrale Rolle in ihrer Altersvorsorge stehen ihre beiden Immobilien, die heute von ihrem Sohn verwaltet werden. Ihr meistes Geld hat die Frankfurterin in die Instandhaltung der geerbten Häuser investiert. In jungen Jahren besaß sie auch kurzzeitig Aktien. Diese verkaufte Stratemann dann aber, um die Welt zu bereisen. Wie der Börsenhandel damals ablief, ob sie ihre Finanzen rückblickend wieder so regeln würde und welchen Rat sie Anlegern mit auf den Weg gibt, erfahren Sie in der letzten Ausgabe von "Wie investiert..". DER AKTIONÄR TV begrüßt täglich tausende Anleger und berichtet über die wichtigsten Entwicklungen an den Märkten. Im neuen Format "Wie investiert.." wechselt Moderatorin Kübra Anac die Perspektive und fragt Privatanleger, welche Aktien sie im Fokus haben und wie sie ihr Geld investieren. Das Spannende daran: Acht Gäste aus verschiedenen Städten, mit unterschiedlichen Berufen und weit auseinanderliegenden Einkommen gewähren einen Einblick in ihre Portfolios. Wie die persönliche Geldanlage aussieht, ob beim unerfahrenen Studenten, risikobereiten Unternehmer oder der Rentnerin von nebenan, erfahren Sie bis zum 05. Januar 2024 jeden Freitag um 16 Uhr bei uns auf DER AKTIONÄR TV.