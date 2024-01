Börsen News: Turnaround bei Gaming-Aktien? Darum werden Roblox und Unity Software jetzt spannender

Während der Corona-Pandemie erlebte die Gaming-Branche einen beispiellosen Boom, da Menschen weltweit nach Unterhaltung und Ablenkung im Lockdown suchten. Diese Nachfrage führte zu einem rapiden Anstieg der Aktienkurse von Gaming-Unternehmen, wobei viele ihr bisherigen Rekordhoch erreichten. Diese Hochphase war jedoch nicht von Dauer, im Gegenteil folgte der drastische Fall. Nach dem Ende der strengsten Lockdowns und der Wiederöffnung anderer Freizeitsektoren kam es zu einer Marktbereinigung. Gaming-Aktien waren davon stark betroffen und verloren mehr an Wert als der Gesamtmarkt. Heute notieren sie weit unter ihren historischen Höchstständen.

Bei Unity Software und Roblox könnte sich aktuell dennoch eine Bodenbildung abzeichnen, was Investoren vor folgende Frage stellt: Bietet sich hier eine attraktive Einstiegschance? Beide Unternehmen haben in der Gaming-Industrie eine signifikante Rolle und könnten von den sich verändernden Marktdynamiken profitieren. Die Bewertung ihrer Aktien im aktuellen Marktumfeld könnte potenzielle Chancen für langfristig orientierte Anleger offenbaren. Doch wann könnte sich ein Einstieg lohnen?

Unity Software

Sobald die Unity Software Aktie im Wochenchart den Ausbruch über 42-44 $ schafft, könnte der Boden vollendet sein. Im Anschluss kommt dem Kurslevel bei rund 50 $ Bedeutung zu, um eine neue aufwärtsgerichtete Trendbewegung zu etablieren. Noch befindet sich die Unity Software Aktie in der etablierten Range. Zugleich deutet sich im Wochenchart aktuell eine Doji-Kerze an, die Unentschlossenheit im Markt widerspiegelt. Insoweit könnten Trader hier noch an der Seitenlinie verharren.

Während das technische Setup zunehmend vielversprechender werden könnte, sieht das AI-Analysetool AltIndex noch keinen Einstieg. Vielmehr stuft der AI-Score die Aktie mit "Sell" ein. Ein schwächelndes Sentiment und ein mäßiger Geschäftsausblick trüben eine Beurteilung mit alternativen Daten-Insights deutlich ein.

Unity Software ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Spieleentwicklung, das für seine gleichnamige Game-Engine bekannt ist. Damit möchte Unity Software den Entwicklern ermöglichen , hochwertige 2D- und 3D-Spiele sowie interaktive Inhalte über verschiedene Plattformen hinweg zu erstellen. Die Plattform wird von Entwicklern geschätzt für die Zugänglichkeit. Unity wird nicht nur in der Spieleindustrie, sondern auch in anderen Bereichen wie Architektur, Automobilindustrie und Filmproduktion verwendet. Somit bekommen Anleger Anfang 2024 bei Unity Software nicht nur eine Gaming-Aktie, sondern ein Tech-Unternehmen.

Roblox

Die Roblox Aktie verliert in den letzten fünf Tagen um rund 8,5 %. Damit hat sich die technische Ausgangslage wieder etwas eingetrübt, obgleich übergeordnet die Aussichten weiterhin vielversprechend scheinen. Denn nach dem starken Q3 konnte die Aktie im November wieder durchstarten. Rund 20 % Kursgewinne an nur einem Handelstag zeugten damals vom Momentum. Die nächsten Quartalszahlen sollen bekräftigen, dass es operativ für Roblox wieder besser läuft.

Seit dem Frühjahr 2022 befindet sich die Roblox Aktie mittlerweile in einer Seitwärtsphase. Sollte hier der Kurssprung über den oberen Widerstand bei rund 47,50 bis 48 $ gelingen, könnte sich eine Vollendung der Bodenbildung anbahnen. Das erste wichtige Kursziel liegt rund 10 % höher bei 53 $. Bestätigen die Bullen dann die positive Aufwärtsdynamik könnte die Erholung mittelfristig deutlich an Fahrt aufnehmen. Solange die Roblox Aktie - wie aktuell im oberen Bereich der Range verharrt, sollten Anleger jedoch auf einen Einstieg verzichten. Charttechnisch ist basierend auf dem Wochenchart erst oberhalb des Widerstands das CRV attraktiv. Alternativ könnten Trader im unteren Bereich der Range einen Einstieg wagen, solange die Seitwärtsspanne attraktiv bleibt.

Roblox ist bekannt für die eigene Online-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, eigene Spiele zu erstellen und zu spielen. Damit zeichnet sich Roblox durch eine benutzerfreundliche Entwickler-Software aus. Roblox ist besonders bei jüngeren Zielgruppen beliebt, bietet eine enorme Vielfalt an Spielen und Erfahrungen und profitierte auch massiv vom Metaverswe-Hype. Die Plattform hat sich zu einer riesigen, interaktiven Welt entwickelt, in der Spieler nicht nur Spiele erleben, sondern auch eigene virtuelle Welten erschaffen können. Dennoch gab es vom Corona-Hoch eine scharfe Korrektur.

Aktuell sehen die alternativen Daten-Insights von AltIndex ein stagnierendes Sentiment. Wer auf eine bullische Stimmung setzt, sollte somit den Einstieg ebenfalls noch abwarten. Demgegenüber bewertet der AI-Score den Geschäftsausblick positiv und vergibt insgesamt ein Hold-Rating.

