Krise, Krise, Krise…. hinderten den deutschen Leitindex nicht daran, auf Jahressicht fast 20 Prozent Plus zu machen. Der DAX pendelt derzeit um die 16.700 Punkte-Marke. Was darf man hier und bei anderen Assets erwarten? Ich verschaffe mir immer zum Jahresende einen Überblick. Anschließend mache ich mir Gedanken für das neue Jahr, die ich gerne mit Ihnen teile. So lief das Börsenjahr 2023 Zunächst ein kurzer Blick auf einige ...

