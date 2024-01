Die Aktie von PayPal ist schwach ins neue Jahr gestartet. Am letzten Handelstag der Woche geht es in einem positiveren Marktumfeld aber wieder nach oben für die Papiere des Zahlungsdienstleisters. Selbst zwei Analysten-Downgrades können die Erholungsbewegung am Freitag nicht stoppen.Der Finanzdienstleister PayPal wurde am Freitag von den Analysten der Investmentbank BTIG von "Buy" auf "Neutral" heruntergestuft - ein Kursziel wurde nicht ausgegeben. Trotz eines durch Braintree angetriebenen Wachstums ...

Den vollständigen Artikel lesen ...