Die bearishen Wetten gegen den chinesischen Elektrofahrzeughersteller BYD sind auf den höchsten Stand seit September gestiegen. Der E-Auto-Wettbewerb verschärft sich. Den Daten von IHS Markit zufolge machten die Leerverkäufe von BYD-Aktien am 1. Januar etwa 5,5 Prozent des Streubesitzes der Aktie in Hongkong aus. Das Put-Call-Verhältnis auf Basis des gesamten offenen Interesses ist demnach im vergangenen Monat gestiegen, was auf einen wachsenden Pessimismus unter den Optionshändlern hindeutet. BYD gilt als Indikator für den größten Markt der Welt für Elektrofahrzeuge - den chinesischen. Die Positionierung bietet eine Momentaufnahme der zunehmenden Sorgen über die Aussichten des Sektors. …