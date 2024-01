Ivanhoe Mines startete kurz vor Weihnachten den Export von Kupferkonzentrat aus dem Kamoa-Kakula-Kupferkomplex über die Lobito Atlantic Railway Corridor Eisenbahnlinie. Ionic Rare Earths konnte sich über die zunächst noch vorläufige Bergbaulizenz für das Projekt Makuutu in Uganda freuen. Agnico Eagle investiert in Canada Nickel und will sich damit frühzeitig wachsenden Sektor der kritischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...