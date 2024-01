EQS-News: STEICO SE / Schlagwort(e): Personalie

Veränderungen im Verwaltungsrat der STEICO SE im Rahmen der Veräußerung der Mehrheitsanteile an der STEICO SE.



05.01.2024 / 18:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veränderungen im Verwaltungsrat der STEICO SE im Rahmen der Veräußerung der Mehrheitsanteile an der STEICO SE. Feldkirchen bei München, 05. Januar 2024 - (ISIN DE000A0LR936) - Wie bereits in der Ad hoc-Mitteilung vom 17. Juli 2023 angekündigt, kommt es im Rahmen der Veräußerung der Mehrheitsanteile an der STEICO SE durch die Schramek GmbH an die irische Kingspan Group zu Veränderungen im Verwaltungsrat der STEICO SE. Im Zusammenhang mit dem Vollzug des Kaufvertrags hat Herr Udo Schramek nunmehr sein Mandat als Vorsitzender des Verwaltungsrats zum Ablauf des 05. Januar 2024 niedergelegt. Er bleibt aber weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats sowie CEO der STEICO SE. Wie ebenfalls in der Ad hoc-Mitteilung vom 17. Juli 2023 bekanntgemacht, strebt die Kingspan Holding GmbH eine angemessene Vertretung im Verwaltungsrat der STEICO SE an. Vor diesem Hintergrund haben die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Herr Dr. Jürgen Klass und Herr Prof. Dr. h. c. Heinrich Köster ihr jeweiliges Mandat mit Wirkung zum Ablauf des 02. Februar 2024 niedergelegt. Es ist beabsichtigt, Nachfolger für die ausscheidenden Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten Hauptversammlung gerichtlich bestellen zu lassen. Kontakt

Andreas Schulze

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Fon: +49-(0)89-99 15 51-548

Fax: +49-(0)89-99 15 51-704

E-Mail: a.schulze@steico.com

www.steico.com



05.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com