Die Großen hui, die Kleinen pfui. Derart zugespitzt lässt sich das Aktienjahr 2023 beschreiben. Wobei mit den "Kleinen" in diesem Fall die Micro Caps gemeint sind, also die Aktien sehr kleiner Unternehmen "unterhalb" des SDAX. Viele dieser Titel schafften es im Berichtsjahr nicht einmal über den Strich. Beispielsweise landete auch der Scale All Share Index im Minus.>Das ist umso verwunderlicher, da der viel beachtete Leitindex DAX ein weit überdurchschnittliches Jahr aufs Parkett "zauberte". Weniger glänzend, aber noch immer sehr solide, präsentierten sich die Mittelwerte aus dem MDAX. Dessen Rendite entsprach 2023 ungefähr dem Ertrag des DWS Concept Platow Fonds. Obwohl die Fondsrendite, absolut betrachtet, solide war und nicht weit hinter einer durchschnittlichen Jahresrendite seit der Fondsauflage 2006 zurückblieb, sind wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Denn der SDAX, der traditionell die meisten Überschneidungen mit dem Fondsportfolio aufweist, legte 2023 deutlich stärker zu. Zwar bleibt der DWS Concept Platow Fonds seit Auflage klar vor diesem Small-Cap-Index, doch schrumpfte der große Vorsprung. ...

