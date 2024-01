Die reconcept GmbH zieht abermals positive Jahresbilanz: Der EE-Spezialist werde das Geschäftsjahr 2023 mit einem positiven Ergebnis im siebenstelligen Bereich abschließen und den Schwung auch mit ins neue Jahr nehmen: So verspricht reconcept 2024 mit neuen Green Bonds neue Projekte an- und umzusetzen. In puncto Anleiheplatzierung verlief 2023 mit der Vollplatzierung von zwei depotfähigen, börsennotierten ...

