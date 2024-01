In der Vergangenheit konnte man schon ab und an den Eindruck gewinnen, dass es Tesla nicht großartig schert, was die Bevölkerung in Grünheide über die Ausbaupläne der dortigen Gigafactory denkt. Rigoros hat der Konzern bisher seine Pläne zum Ausbau verfolgt und sich um manche Auflage erst nach Schaffung von Tatsachen gekümmert. Doch das Blatt scheint sich nun gewendet zu haben und die Bevölkerung gerät in den Fokus.Wie unter anderem die "Berliner Zeitung" berichtet, bemüht sich Tesla (US88160R1014) derzeit aktiv darum, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...