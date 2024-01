Las Vegas (ots/PRNewswire) -Jackery (https://de.jackery.com/pages/ces2024?utm_medium=referral&utm_source=pr&utm_campaign=ces2024), weltweit führender Anbieter umweltfreundlicher mobiler Stromlösungen, feiert gleich zwei Produkt-Premieren auf der renommierten Consumer Electronics Show (CES) 2024. Vom 9. bis 12. Januar 2024 präsentiert das Unternehmen neben dem Solargenerator Mars Bot auch das neue Jackery Dachzelt mit integriertem Solarpanel und mobiler Powerstation. Interessenten sind eingeladen, einen exklusiven Blick auf die neuen Innovationen am Stand Nr. 9815 in der North Hall, LVCC, zu werfen und sie live zu erleben.Neue Produkt-HighlightsDer Solargenerator Mars Bot ist der Inbegriff einer nachhaltigen Technologie, die Robotertechnik mit Solarenergie und einer integrierten Speicherlösung verbindet. Kürzlich mit dem TIME Best Inventions Award ausgezeichnet, definiert dieser futuristische Outdoor-Begleiter die Grenzen tragbarer Energielösungen neu und verfügt über vielfältige intelligente Funktionen zur optimalen Solarstromversorgung - ob bei Outdoor-Erlebnissen, als Backup für das eigene Zuhause oder in einem Rettungsszenario.Darüber hinaus läutet das Jackery Dachzelt mit Solargenerator eine neue Ära des autarken Campings ein. Die Kombination aus integriertem leistungsstarken Solarpanel und kompakter Powerstation nutzt die Sonnenenergie effizient und deckt den grundlegenden Strombedarf von Outdoor-Enthusiasten ab. Dank bester Integration und Zuverlässigkeit ermöglicht das Solar-Dachzelt netzunabhängige Abenteuer in der freien Natur, ohne auf den Komfort von elektronischen Geräten verzichten zu müssen.Die Kraft von Passion und InnovationDie Einführung der neuen Solar-Highlights unterstreicht das unermüdliche Engagement von Jackery mobile, aber zugleich grüne Energielösungen zu bieten. Im Jahr 2024 blickt Jackery auf einen Weg des kontinuierlichen Wachstums und der Innovation seit seiner Gründung vor 11 Jahren zurück. Von den bescheidenen Anfängen bis zum weltweit führenden Unternehmen ist Jackery seiner Mission treu geblieben, Einzelpersonen und Unternehmungen mit nachhaltigen Energielösungen zu unterstützen.Für weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Website von Jackery (https://de.jackery.com/pages/ces2024?utm_medium=referral&utm_source=pr&utm_campaign=ces2024).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2311136/Jackery_CES2024.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jackery-prasentiert-revolutionare-innovationen-auf-der-ces-2024-solargenerator-mars-bot-und-neues-solar-dachzelt-mit-powerstation-302027267.htmlPressekontakt:Tracy Wang,tracywang@jackery.comOriginal-Content von: Jackery Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161806/5686097