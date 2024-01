Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, hat mit der nachstehenden Erklärung auf die jüngste Aufforderung des Select Committee on China des US-Repräsentantenhauses an die Regierung Biden reagiert, eine Sperre für US-Investitionen in die Aktien des Unternehmens in Betracht zu ziehen.

"Wir sind enttäuscht über die fortgesetzten und falschen Behauptungen des Select Committee on China über Quectel und seine mutmaßliche Kooperation mit der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und der Volksbefreiungsarmee (VBA). Quectel befindet sich weder im Besitz noch unter der Kontrolle oder Leitung der KPCh oder der VBA. Wir sind ein unabhängiges Unternehmen, das an der Börse in Shanghai notiert und international tätig ist", sagte Norbert Muhrer, President und Chief Sales Officer von Quectel Wireless Solutions.

Er fügte hinzu: "Leitende Mitglieder des Sonderausschusses (Select Committee) erklären in einer Pressemitteilung und auf X (Twitter) außerdem in irreführender Weise, dass sie Bundesbehörden auffordern, Quectel auf eine "schwarze Liste" zu setzen. Wenn Quectel auf die vom Sonderausschuss vorgeschlagenen Listen gesetzt würde (wofür es keine Grundlage gibt), hätte dies lediglich zur Folge, dass US-Investitionen in Quectel-Wertpapiere blockiert würden. Quectel würde nicht vom Verkauf seiner Produkte abgehalten, würde also nicht auf die schwarze Liste gesetzt werden. Die missbräuchliche Verwendung dieses Begriffs durch den Ausschuss führt zu unnötigen Irritationen bei den Kunden, die wir gut betreuen.

Quectel hält die höchsten Industriestandards in puncto Sicherheit und Datenschutz ein. Unsere Produkte, die ausschließlich für zivile und kommerzielle Anwendungsfälle konzipiert sind, übertreffen die Industriestandards und Best Practices in Bezug auf zahlreiche Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen. Wir befolgen alle US-amerikanischen und internationalen Gesetze im Hinblick auf Ausfuhrkontrollen und Sanktionen. Wir verkaufen nicht an Personen oder Organisationen in Russland, Belarus, Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien oder auf der Krim, und wir verkaufen auch nicht an Hersteller von militärischen Produkten. Wir verlangen von unseren Vertriebspartnern und Wiederverkäufern, dass sie sich an die gleichen Beschränkungen halten. Überdies geht der Compliance-Ansatz von Quectel der sich in strengen und nachprüfbaren Richtlinien und technischen Maßnahmen widerspiegelt über die branchenweit beste Praxis und die Praktiken anderer Modulanbieter hinaus.

Wir sind gerne bereit, mit Beamten der US-Regierung zu sprechen, um die Fehler und Missverständnisse in dem Schreiben des Sonderausschusses auszuräumen und nachzuweisen, dass unsere Aktivitäten in vollem Einklang mit den US-amerikanischen Gesetzen und Vorschriften stehen", fuhr Herr Muhrer fort.

Quectel verfolgt das erklärte Ziel, qualitativ hochwertige und sichere Best-in-Class-Module zu liefern und die branchenüblichen Praktiken im Bereich Cybersicherheit zu übertreffen. Quectel hat Finite State im Juli 2023 mit der Durchführung von unabhängigen Audits und Penetrationstests der Quectel-Module beauftragt. Im September veröffentlichte Quectel Ergebnisse, die zeigen, dass seine Produkte die Industriestandards und Best Practices in Bezug auf zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen deutlich übertreffen.

"Zusätzlich zu den Penetrationstests an unseren Schlüsselmodulen geben wir die SBOM- (Software Bill of Materials) und VEX-Dokumente (Vulnerability Exploitability Exchange) für unsere Module heraus eine Branchenpremiere unter den Herstellern von IoT-Modulen. Quectel-Module wurden von mehr als 80 führenden Betreibern weltweit zertifiziert, und wir haben allein in den letzten zwei Jahren mehr als 200 FCC-Zertifizierungen erhalten. Unsere Module erfüllen die strikten Standards von Regulierungs- und Konformitätsstellen wie CE, FCC, GCF, PCS, PTCRB, Bluetooth® SIG und der Wi-Fi Alliance", sagte Herr Muhrer.

Quectel ist bestrebt, die höchsten Standards für Sicherheit, Datenschutz und Compliance in der IoT-Branche einzuhalten und aktiv mit globalen Partnern an der Gestaltung einer sichereren, intelligenteren und stärker vernetzten Zukunft zu arbeiten.

