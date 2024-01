Afiniti, ein führender Anbieter von Anwendungen und Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) im Bereich Customer Experience (CX), gibt die Ernennung von Mike Myshrall zum Chief Financial Officer bekannt.

"Ich freue mich, dass Mike unserem Führungsteam als CFO beitritt", sagte Hassan Afzal, CEO von Afiniti. "Seine Erfahrung mit wachstumsstarken Technologieunternehmen wird beim weiteren Ausbau unserer CX-KI-Optimierungsdienste und unseres Infrastrukturangebots für Unternehmen auf der ganzen Welt besonders wertvoll sein."

Herr Myshrall ist ein erfahrener CFO mit fundiertem Hintergrund sowohl im öffentlichen als auch im Private-Equity-Sektor. Er ist eine praxisorientierte Führungskraft, die sich auf strategisches Wachstum spezialisiert hat und über umfassende Kenntnisse der Geschäftsmodelle und Kennzahlen für Software-as-a-Service (SaaS) und jährlich wiederkehrende Umsätze (Annual Recurring Revenue, ARR) verfügt.

Herr Myshrall verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung des finanziellen Erfolgs in dynamischen und schnelllebigen Umgebungen sowie über umfangreiche Erfahrung in der Leitung globaler Teams.

"Ich freue mich sehr, zu Afiniti zu kommen, einem äußerst innovativen KI-Technologieunternehmen mit beeindruckenden Talenten", sagte Herr Myshrall. "Als CFO freue ich mich, mit Hassan und dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um Afinitis strategischen Wachstumsplan umzusetzen und seine Mitarbeiter, Investoren und Unternehmenskunden zu betreuen. Bei Afiniti kommen alle Positionen und Erfahrungen zum Einsatz, die ich im Laufe meiner beruflichen Laufbahn gesammelt habe."

Bevor er zu Afiniti kam, war Herr Myshrall CFO bei PrimePay, einem führenden Anbieter von SaaS-Technologie und -Diensten in den USA. Vor PrimePay verbrachte er zehn Jahre bei Cyren, einem börsennotierten globalen Cybersicherheitsunternehmen mit Finanz- und Buchhaltungsteams in den USA, Europa und dem Nahen Osten. Herr Myshrall war außerdem als Unternehmensberater und Investmentbanker in den Bereichen Telekommunikation und Software tätig und verfügt über einen MBA der Harvard University sowie einen Abschluss in Elektrotechnik der University of New Brunswick.

Über Afiniti

Afiniti ist ein führender Anbieter von künstlicher Intelligenz (KI) für das Kundenerlebnis (CX). Unsere CX-KI-Optimierungsdienste und Infrastruktur liefern messbar bessere Geschäftsergebnisse für einige der größten Unternehmen der Welt. Unsere Technologie wird weltweit im Gesundheitswesen, in der Telekommunikation, im Gastgewerbe, in der Versicherungs- und Bankenbranche sowie in zahlreichen Kanälen mit Kundenerlebnis eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.afiniti.com

