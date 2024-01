Lange gingen Astronom:innen davon aus, dass Neptun in einem dunkleren Blau strahlt als Uranus. Doch neuere Erkenntnisse legen nahe, dass die beiden Planeten nahezu dieselbe hellblaue Färbung besitzen. Wie konnte es zu dem Irrtum kommen? Der Uranus leuchtet in einem fahlen, hellen Blau - der Neptun kommt in einem kräftigeren Azurblau daher. Dieses Bild der beiden äußersten Planeten unseres Sonnensystems ist in astronomischen Lehrbüchern verbreitet ...

