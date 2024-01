Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nikola konnte am Freitag mit einem Minus von -3,5 % an den Börsen keine neuen Zeichen setzen. Nach zuvor 7,6 % am Donnerstag ist der Titel zurück in den Abwärtstrend gerutscht. Am Mittwoch noch ging es um -11,1 % abwärts. In den beiden vorhergehenden Sitzungen hat Nikola zudem auch massiv verloren. Die Aktie ist klar im Abwärtstrend. Analysten [...] Hier weiterlesen

