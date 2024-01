Die besten Ethereum-basierten Token 2024

Die Ethereum-Blockchain hat mit der Möglichkeit Smart Contracts zu entwickeln, die Krypto-Welt nachhaltig verändert. Bitcoin ist ein reines Zahlungsmittel und digitales Geld, auf Ethereum aber lassen sich dezentralisierte Anwendungen programmieren und in vielfältigen Szenarien einsetzen.

Auch die Token-Schnittstellen sind wichtige Entwicklungen und tragen dazu bei, dass Smart Contracts kombinierbar sind.

Der ERC-20 Tokenstandard

Alle hier vorgestellten neuen Kryptowährungen basieren auf dem ERC-20 Tokenstandard und damit auf der Ethereum-Blockchain. Mit der Technologie lässt sich praktisch alles darstellen und das auf einem stabilen Rahmenwerk. Mit dem Tokenstandard können Entwickler Token erstellen, um mit Produkten und Services zu interagieren.

Jeder ERC-20 Token verhält sich genau wie ETH, womit ein Token immer dem Wert aller anderen Token entspricht. Er ist außerdem mit bestehenden dezentralen Börsen kompatibel.

Als Standardschnittstelle für austauschbare (fungible) Token können sie folgende Objekte oder Assets abbilden:

Die Fähigkeiten eines Charakters in einem Blockchain-Game

Vermögenswerte wie native Utility-Token

Abstimmungsrechte innerhalb einer DAO

Delegation für das Crypto Staking

Beitrag zu Staking-Pools für das ETH-Staking

Der Tokenstandard wurde auf Basis eines Vorschlages von Fabian Vogelsteller entwickelt und implementiert eine API für Token innerhalb von Smart Contracts. Anders als ERC-721 ist der ERC-20 ein fungibler Token, der mit anderen austauschbar ist.

Diese Token stellen einen Vermögenswert, ein Recht, ein Eigentum, einen Zugriff, eine Kryptowährung oder alles andere dar, das an und für sich nicht einzigartig ist, aber übertragen werden kann.

Warum der EC-20 Tokenstandard so wichtig ist

Seit seiner Implementierung wurden die meisten Ethereum-basierten Token unter Verwendung des ERC-20 Standards erstellt. Seit 2015 werden Smart Contracts immer wichtig und lösen mehrere große Probleme. Da jeder einen Token programmieren konnte, wurden dementsprechend viele davon entwickelt.

Es gab jedoch keine Möglichkeit sicherzustellen, dass die verschiedenen Token allen Benutzern zur Verfügung standen, und zwar unabhängig davon, welche Blockchain er nutzt.

Ohne die Standardisierung der Token würde jede Anwendung einen eigenen Token benötigen. Es wurde also ein Weg gesucht, um zwischen Hunderten und Tausenden von Anwendungen, die entwickelt wurden, hin und her zu wechseln und mit ihnen zu agieren. Bis heute müssen Token diesem Standard entsprechen, wenn sie auf der Ethereum-Blockchain veröffentlicht werden.

ERC-20 steht für Ethereum Request for Comment, Nummer 20. ERC-20 ist der Standard für Smart-Contract-Tokens, die mit Ethereum erstellt wurden. Quelle

Damit ein Token als ERC-20 konform gilt, gibt es eine Liste von Funktionen und Ereignissen, die in den Token implementiert sein müssen. Dazu gehören:

Die Gesamtzahl der Token, die es jemals geben wird Der Kontostand des Kontos eines Token Inhabers Automatischer Transfer einer angegebenen Anzahl von Token an eine angegebene Adresse Automatische Übertragung einer angegebenen Anzahl von Token an eine angegebene Adresse Berechtigung zum Abheben einer festgelegten Anzahl Token bis zu einem bestimmten Betrag von einem bestimmten Konto Rückgabe einer festgelegten Anzahl an Token an den Besitzer

Darüber hinaus muss das Ereignis, dass ausgelöst wird, wenn eine Übertragung erfolgreich ist, im Token Protokoll enthalten sein. Das gilt auch für das Protokoll eines genehmigten Ereignisses. Es gibt zudem noch optionale Funktionen, die Entwickler in den Token implementieren können, aber nicht zwangsläufig müssen.

Optionale Funktionen sind:

Name des Token

Symbol des Token

Zu verwendende Dezimalpunkte

"Token" und "Kryptowährung" werden oft synonym verwendet. Alle Kryptowährungen sind Token, aber nicht alle Token sind Kryptowährungen. Quelle

Die Bedeutung von ERC-20 Token

Token stellen häufig Vermögenswerte und Rechte dar, die innerhalb einer Blockchain liegen. Für Anleger bedeutet die Verwendung des Tokenstandards ERC-20, dass der Token eine Anwendung auf der Blockchain darstellt, die den von der Ethereum-Community festgelegten Standards entspricht, um mit Smart Contracts zu interagieren. Diese gemeinsame Struktur macht es möglich, dass Token leicht abrufbar, erkannt, überprüft und verwendet werden können.

Der Tokenstandard sorgt für Sicherheit und verhindert Komplikationen innerhalb von unterschiedlichen Blockchain-Standards, die auftreten würden, wenn jeder Token unterschiedliche Informationen enthalten würde.

Darüber hinaus helfen die Standards für den Code dabei, die Anzahl der im Umlauf befindlichen Token zu ermitteln, Guthaben zu speichern und zurückzugeben, Überweisungs- und Auszahlungsanfragen zu stellen, Genehmigungen zu erteilen und automatisierten Überweisungen zuzustimmen.

Fazit: Standards sind dafür da, Sicherheit zu gewährleisten und die Arbeit von Entwicklern zu vereinbaren. Damit Standards umgesetzt werden, müssen diese von einer vertrauensvollen Quelle stammen und regelmäßiger Optimierung unterliegen.

Beides trifft auf den ERC-20 Tokenstandard zu, der inzwischen von einer Vielzahl bekannter Kryptowährungen wie Tether USD, Shiba Inu, USD Coin oder BNB verwendet werden. Auch die hier vorgestellten neuen Kryptowährungen nutzen dieses Standardwerk auf der Ethereum-Blockchain.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin sowie Content Creator tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.

Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger Webseite: https://blockchain-technologie.digital/