Enapter im Fokus des Kapitalmarktes. Am 29.12.2023 lieferten die Saerbecker direkt drei weitreichende Meldungen - Kooperation mit 25 Mio vorab für die Kasse, 10 Mio EUR vom Huaptaktionär zur Unternehmensfinanzierung und Rücktritt des Gründers und Haptaktionärs als CEO. Vom Timing her irritierende Nachrichtenlage. Warum braucht man 10 Mio so drinegnd noch vor dem 31.12.2023? Warum Rücktritt zwei Tage vor Vollzuge gemeldet? Was steht hinter der Kooperaiton für den US-Markt? Wann kommen die 25 Mio EUR. Viele Fragen. Und der Co-CEO Dr. Jürgen Laakmann war spontan bereit mit dem Nebenwerte Magazin ...

