Mutares - mittlerweile einer der Topperformer in vielen Depots. Und damit dem so bleibt, setzt man weiter auf "passende Zukäufe" - kauft Unternehmen, die sich ergänzen, die Synergien heben können. So vorexerziert im Automotive -Bereich, wo man direkt zwei neue, marktrelevante "Konzerne" in 2023 formierte.Aus den in 2023 gemeldeten 8 Exits, 14 Übernahmen, Strukturierung der zwei neuen "Konzernen"aus 2 bzw. 3 Beteiligungen und einer Anleihe-Refinanzierung mit Aufstockung enstand das Bild eines auf Wachstum ausgerichteten Dauerläufers. Und für 2024 kann man wohl einiges mehr erwarten. Passend dazu ...

