Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, hat heute eine Unterlassungserklärung an Cavli Wireless aus San Jose, Kalifornien, USA, geschickt. Darin wird Cavli Wireless aufgefordert, die falschen Anschuldigungen über Quectel und seine IoT-Module unverzüglich einzustellen und alle falschen und verleumderischen Aussagen und Anspielungen zurückzunehmen und zu dementieren.

"Wir haben in letzter Zeit wieder einmal festgestellt, dass unsere Wettbewerber unwahre und verleumderische Gerüchte über die Kunden und potenziellen Kunden von Quectel verbreiten", sagte Norbert Muhrer, President und Chief Sales Officer von Quectel. "Wir werden uns weiterhin energisch gegen falsche Behauptungen von Wettbewerbern wehren und wir werden unwahre und verleumderische Praktiken, die sich gegen Quectel und seine Kunden richten, nicht dulden."

Quectel hat sich an US-Regierungsvertreter gewandt, um grundlegende Missverständnisse über seine IoT-Modultechnologie zu korrigieren. Das China Select Committee gibt politisch motivierte Erklärungen über Quectel ab, die in weiten Teilen falsch sind. Die Module von Quectel stellen kein Risiko für die nationale Sicherheit oder die Privatsphäre dar. Wir halten uns in vollem Umfang an die Gesetze, Regeln und Vorschriften der USA. Im Bereich des Cyber-Sicherheitsschutzes unserer Module hat unsere Arbeit mit Finite State neue Best-in-Class-Standards geschaffen, wie in unserer Berichterstattung hervorgehoben wird, so Herr Muhrer weiter. Die Ergebnisse finden Sie hier.

Darüber hinaus ist das Unternehmen bestrebt, Fehlinformationen, die von Konkurrenten wie Cavli Wireless verbreitet werden, entgegenzuwirken, indem es für eine korrekte Darstellung seiner Produkte sorgt.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Wir sind ein sehr kundenorientiertes Unternehmen und ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, der sich auf einen hervorragenden Support und Service stützt. Unser wachsendes globales Team von 5.900 Fachleuten gibt das Tempo für Innovationen beim Mobilfunk, GNSS, WLAN und Bluetooth-Modulen, sowie Antennen und Dienstleistungen.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240105277831/de/

Contacts:

media@quectel.com