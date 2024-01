© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Die Strategen der Citigroup raten, in Zeiten der Schwäche nachzukaufen und Rallyes nicht nachzujagen. Sie erwarten in diesem Jahr weniger Aufwärtspotenzial als im Jahr 2023.Während die Wahrscheinlichkeit eines breiteren Gewinnwachstums und eines Soft Landings der Weltwirtschaft die Aktien im Jahr 2024 unterstützen werde, bleibe ein Anstieg der Bewertungen nach der letztjährigen Rallye unwahrscheinlich, so die Citi-Strategen unter der Leitung von Beata Manthey. Diese Ansicht wird durch die Erwartungen von etwa acht Prozent Aufwärtspotenzial für den MSCI All-Country World Index und neun Prozent Gewinnwachstum für 2024 gestützt, "eine konservative Annahme in einem Lockerungszyklus der Fed". …