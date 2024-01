Schon vor knapp einem Jahr führte Microsoft in kleinem Umfang seinen KI-gesteuerten Copilot ein, der zunächst nur bei einer kleinen Auswahl von Partnern zum Einsatz kam. Seit September ist das Ganze fester Bestandteil des Betriebssystems Windows 11 und in Zukunft will das Unternehmen weiter darauf aufbauen.Anzeige:Am gestrigen Donnerstag stellte Microsoft (US5949181045) nun eine eigene Taste für den Copilot vor, welche in der nächsten Woche bei der CES in Las Vegas bei diversen Geräten zu sehen sein soll. Bereits ab Ende Februar soll es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...