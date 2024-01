Wochenrückblick - Die erste Börsenwoche

Werbung







Werfen Sie mit uns einen Blick auf die jüngste Börsenwoche - was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.



Die erste Börsenwoche in diesem Jahr verlief relativ ruhig. Neben dem handelsfreien Montag erreichten uns wenig Unternehmenszahlen, daneben wurden am Donnerstag die vorläufigen Inflationszahlen für Deutschland veröffentlicht.



Inflation in Deutschland steigt auf 3,7 %



Das Statistische Bundesamt veröffentlichte am Donnerstag die vorläufige Inflationsrate für den Dezember. Durch Sondereffekte wie der "Dezember-Soforthilfe" in 2022 ist diese auf nun 3,7 % gestiegen. Die Sondereffekte können sich ebenso im Januar bemerkbar machen, wenn beispielsweise die erhöhten CO2-Preise der Bundesregierung zur Geltung kommen.









SpaceX installiert neuen Telekommunikationssatelliten



Die Weltraumtransportfirma von Elon Musk könnte in Zukunft möglicherweise für weniger Funklöcher verantwortlich sein. Auch wenn die Technologie zunächst nur ausgewählten Kunden aus den USA zur Verfügung steht, könnte SpaceX in Zukunft einigen Mobilfunkkunden das Leben erleichtern.









Novartis sichert sich Rechte an Gentherapie



Das Schweizer Pharmazieunternehmen Novartis arbeitet in Zukunft mit dem Biotechnologieunternehmen Voyager zusammen an einem Heilmittel für die Huntington-Krankheit. Voyager lässt sich die Partnerschaft mit Novartis mit 100 Millionen US-Dollar bezahlen. Geplant ist neben dem Heilmittel für die Huntington-Krankheit auch die Forschung an einem Mittel gegen Muskelschwund.









Das war es auch schon mit dem Rückblick für diese Woche. Wenn Sie schon immer mal wissen wollten wie eine Knock-Out-Barriere bei einem Turbo-Optionsschein funktioniert oder wie man die Stopp-Loss Order richtig einsetzten kann, schauen Sie doch mal auf unserem Instagram Kanal vorbei. Dort werden genannte, sowie viele weitere Themen kurz und prägnant erläutert. Außerdem erklärt Ihnen dort unser Analyst Jörg Scherer einfach und verständlich die Grundlagen der technischen Analyse.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC