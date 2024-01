Die Aktie der Deutschen Telekom ist nach dem Abverkauf im Dezember wieder auf Erholungskurs Die Aktie der Deutschen Telekom stand mit einem Plus von 1,57 Prozent am Mittwoch an der Spitze des DAX und schob sich deutlich über die Marke von 22 Euro. Hintergrund: Das Aktienrückkauf-Programm hat erste Wirkung gezeigt. Am Dienstagabend hatte das Management verkündet, das bereits angekündigte Vorhaben am 3. Januar starten zu wollen. Ab diesem Zeitpunkt ...

