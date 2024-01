"Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne" - das sagte schon Heinrich Heine. Gleiches gilt natürlich auch für den Jahresanfang in Sachen Geldanlage. Haben Sie Ihre Vermögensplanung für das neue Jahr schon aufgestellt? Welche Ziele haben Sie sich gesetzt? Ganz gleich, was Sie in diesem Jahr erreichen wollen - das richtige Börsenwissen ist dafür unerlässlich. Genau das finden Sie in "Die Grundlagen der Geldanlage" von den Börsenlegenden Burton G. Malkiel ("A Random Walk Down Wall Street") und Charles D. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...