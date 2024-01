Stuttgart/Bonn (ots) -Beim traditionellen Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart hat sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing klar für einen Verbleib in der Ampel-Koalition ausgesprochen - auch, wenn die Mitgliederbefragung dazu knapp ausgegangen sei. Im phoenix-Interview sagte Wissing: "Die FDP in Regierungsverantwortung tut Deutschland gut. Die Menschen sind in vielen Fragen auf der Suche nach Orientierung. Wichtig ist, dass wir weiter unseren Beitrag leisten und Deutschland stabil nach vorne bringen. Die Bundesregierung wäre eine andere, wären wir nicht ein Teil von ihr. Deshalb ist das Votum für uns eine ganz klare Bestätigung zur Fortsetzung unserer Arbeit."Gegenüber phoenix äußerte er Verständnis für die Proteste der Landwirte gegen die geplante Streichung der Agrarsubventionen. "Die Bäuerinnen und Bauern sind tragende Säulen des ländlichen Raums, deswegen nehmen wir ihre Sorgen und Anliegen sehr ernst. Wir haben immer gesagt, wir werden alles tun, um sie zu unterstützen, und dabei bleibt es", sagte Wissing. Dennoch dürften die Proteste nicht in Wut umschlagen. "Der gesellschaftliche Zusammenhalt muss gestärkt werden. Das geht aber nicht im Gegeneinander, sondern nur im Miteinander", appellierte Wissing bei phoenix.Trotz schwieriger Haushaltsituation dürften Sparmaßnahmen nicht einseitig auf einem so wichtigen Berufszweig für den ländlichen Raum lasten. Er kündigte an, auch in seinem Haushalt mehrere 100 Millionen Euro einsparen zu wollen, ohne dass notwendige Vorhaben wie die Sanierung von Straßen, Brücken und Schienen auf der Strecke blieben.Das ganze Gespräch sehen Sie auf www.phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5686246