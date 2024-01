Vaduz (ots) -



Am Samstag, 6. Januar 2024 überbrachten die Sternsinger der Gemeinde Vaduz ihre Neujahrswünsche an Regierungschef Daniel Risch.



In der bis ins 16. Jahrhundert zurückgehenden Tradition berichteten die Heiligen drei Könige singend von der Geburt Christi und wünschten Glück und Segen für das neue Jahr. Das erhaltene Geld spenden die Kinder an ein Hilfswerk. Vielen Dank an alle Mitwirkenden für den Besuch und den Erhalt dieses schönen Brauchtums.



