Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nikola ist an den Börsen auch in der ersten Woche des neuen Jahres nicht vorangekommen. Die Amerikaner verloren innerhalb der ersten Woche gleich -12 %. Die Aktie hat damit den Weg nach unten weiter gesichert. Die Kurse sind in einem Monat um insgesamt sogar -22 % gefallen. In drei Monaten ging es um -46 % abwärts. Der Trend scheint klar - zumal [...] Hier weiterlesen

