Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland bleibt auch 2024 seinem Anspruch treu, seinen Kunden hervorragende Qualität, Frische sowie eine große Vielfalt an Produkten des täglichen Bedarfs zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten.Seit Jahresstart hat der Frische-Discounter bereits über 60 Produkte aus unterschiedlichen Warengruppen dauerhaft im Preis reduziert. Ab dem 8. Januar profitieren Kunden nun von einer erneuten dauerhaften Preissenkung für einen Großteil des Cerealien-Sortiments der Lidl-Eigenmarke "Crownfield".Im Preis fallen unter anderem die "Frosted Flakes" in der 2x375-Gramm-Packung von bisher 2,99 Euro auf 2,79 Euro (Grundpreis 3,72 Euro/Kilogramm), die "Cornflakes" in der 500-Gramm-Packung von 1,79 Euro auf 1,59 Euro (Grundpreis 3,18 Euro/Kilogramm) und die "Nougat Pillows" in der 750-Gramm-Packung von 2,99 Euro auf 2,79 Euro (Grundpreis 3,72 Euro/Kilogramm).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl in Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5686298