Die Dividende ist den Einkommensinvestoren heilig. Der eigentliche Tenor ist, dass das Zahlungsintervall zweit- bis drittrangig ist. So sind 4 % Dividendenrendite eben 4 % Dividendenrendite, egal ob wir jedes Vierteljahr 1 % als Ausschüttungsrendite erhalten. Oder einmal pro Jahr eine Auszahlung in der vollen Höhe. Selbst 0,33 % pro Monat werden sich über zwölf Monate zu diesem Wert aufsummieren. Trotzdem gibt es ein Gedankenspiel, in dem frühere Ausschüttungen womöglich zu einem besseren Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...