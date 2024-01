Apple (WKN: 865985), Microsoft (WKN: 870747) und 100 Mrd. US-Dollar: Es ist ein Kampf um Prestige und vor allem dem vordersten Platz. Beide der US-Tech-Konzerne sind derzeit in Konkurrenz zueinander um den wertvollsten Konzern dieser Welt. Noch hat der Kultkonzern aus Cupertino die Nase vorne. Aber der Abstand ist eben um diesen Betrag geschmolzen. Besonders brisant ist das, da Apple in diesem Börsenjahr 4 % an Wert verloren hat, während die Microsoft-Aktie weitgehend konstant geblieben ist. Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...