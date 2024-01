Samstag, 6. Jänner Georg Wailand erreicht mit seiner Samstag-Kolumne in der Krone die vielleicht grösste Audience, die man sich als Mensch, der Kapitalmarktmarketing wichtig findet (ich), nur wünschen kann. Am Dreikönigstag schrieb er: "Wer hindert die Regierung daran, ihr Versprechen der Wiedereinführung von KESt-Freiheit nach einjähriger Behaltefrist zu erfüllen? Will man Sparer zu dauerhautfen Verlusten zwingen und so zu Abhängigen degradieren? Oder aber will man vor allem jungen Leuten die Chance bieten, durch Fleiss und Sparsamkeit sich eine eigene Bleibe schaffen zu können? Bisher haben die Grünen eine Einigung verhindert, wollen sie den Jungen wirklich so eine Chance vermasseln? Erst versprochen, dann gebrochen?" ...

