Die klassische Weihnachtsrally an den Aktienmärkten ist über den Jahreswechsel ausgeblieben. Natürlich sollte man das Gesamtjahr nicht schon wegen einer Statistik abschreiben. Aber zumindest der Jahresauftakt dürfte im Gegensatz zu 2023 deutlich schwieriger werden. Einige marktbreite Indikatoren drehen derzeit in den negativen Bereich, an der Nasdaq dominierten zur Wochenmitte Aktien mit neuen 52-Wochen-Tiefs, während der Index selbst in den letzten sieben Tagen ein neues 52-Wochen-Hoch erreichte. ...

