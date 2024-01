Wochenausblick - Rein ins neue Jahr!

Werbung







Das Börsenjahr 2024 ist letzte Woche offiziell angelaufen, damit fiel der Startschuss für ein spannendes Jahr an den Kapitalmärkten. In der zweiten Woche des noch jungen Jahres stehen besonders zum Ende der Woche die Quartalszahlen von Finanzdienstleistern im Fokus.



Montag:



Die Woche startet sehr ruhig und so stehen für den Montag keine wichtigen Ereignisse auf dem Plan.



Dienstag:



Auch am Dienstag stehen noch keine größeren Ereignisse an. Den Höhepunkt für die meisten stellt vermutlich die Veröffentlichung der Warenhandelsbilanz der USA dar. Die Daten hierzu erreichen uns um 14:30 Uhr deutscher Zeit. Zusätzlich dazu findet die Hauptversammlung der Schaffner AG statt.



Mittwoch:



Am Mittwoch nimmt die Woche dann langsam Fahrt auf, wir starten um 2:30 Uhr früh deutscher Zeit mit der Publikation des chinesischen Verbraucherpreisindexes. Zusätzlich dazu erhalten wir die Quartalszahlen von Crop Energies. Der Mannheimer Konzern gehört zu den führenden europäischen Herstellern für nachhaltig erzeugten Bioethanol.









Ebenso erwartet Sie um 18:30 Uhr das zweite Live Webinar des Jahres mit unserem Produktexperten Julius Weiß. In dieser Ausgabe behandeln wir unsere Homepage und wie Sie dort das perfekte Zertifikat finden können.









Donnerstag:



Zum Ende der Woche erhalten wir dann neue Quartalszahlen von der Südzucker AG. Am Nachmittag erreichen uns dann Konjunkturdaten aus den USA, wenn um 14:30 Uhr sowohl die Erstanträge für Arbeitslosenunterstützung als auch der Verbraucherpreisindex veröffentlicht werden.









Freitag:



Am Freitag erhalten wir um 8:00 Uhr deutscher Zeit das britische Bruttoinlandsprodukt sowie die gesamte Handelsbilanz des Vereinigten Königreichs. Der Höhepunkt des Tages ist aber die Ergebnisveröffentlichung von einigen der größten Finanzdienstleister. Konkret erwarten uns die Quartalsergebnisse von der Bank of America, der Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo und dem Vermögensverwalter Blackrock. Neben diesen Unternehmen erhalten wir ebenfalls noch die Zahlen von Delta Air Lines. Gegen 14:30 Uhr erhalten wir ebenfalls den aktuellen Erzeugerpreisindex der Vereinigten Staaten.































Quelle: HSBC