Die besten 3 Wasserstoff-Aktien im Überblick

Wasserstoff nimmt eine wichtige Rolle im Kampf gegen die fortschreitende Energiewende ein, neben weiteren alternativen Energieträgern wie Biogas und Ökostrom. Besonders im Bereich der Industrie und dem Verkehr kann Wasserstoff den Ausstoß an CO² massiv verringern. Das jeweilige Einsatzgebiet ist dabei sehr breit gefächert. Einige Beispiele dafür sind die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen sowie die Gewinnung von klimafreundlichen Strom. Doch welche Wasserstoff-Aktien könnten in der Zukunft attraktive Kursgewinne erzielen? Die folgenden drei haben definitiv das Potenzial dazu, auch wenn die Wasserstoff-Aktien in den letzten Monaten zumeist nicht zu den Gewinnern an der Börse zählten.

Weichai Power (ISIN: CNE1000004L9)

Ein lukratives Unternehmen im Bereich Wasserstoff ist der traditionsreiche chinesische Konzern Weichai Power. Als Weichai Power gegründet wurde, lag der Schwerpunkt des Unternehmens jedoch auf einem vollkommen anderen Bereich. In den Anfangsjahren und viele Jahrzehnte danach konzentrierte sich das Unternehmen ausschließlich auf die Produktion von Dieselmotoren in China. In den letzten Jahren hat Weichai Power jedoch beträchtlich in das Geschäft mit Wasserstoff investiert, um seine zukünftige Existenz zu sichern.

Der heutige Kernbereich des Unternehmens liegt in der Herstellung von Zulieferkomponenten für die Automobilproduktion. Die Verbrenner-Motoren machen in dem Zusammenhang zwar noch immer einen Großteil des Umsatzes aus, dies wird sich aber absehbar ändern. Durch eine strategische Partnerschaft mit dem kanadischen Unternehmen Ballard Power Systems möchte das Unternehmen zukünftig in der Fertigung von Wasserstoff-Brennstoffzellen fest Fuß fassen. Diese sollen anschließend für den chinesischen Markt bestimmt sein, in Verbindung mit der Fertigung von Bussen, LKWs und Gabelstaplern. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit BYD zusammen, dem größten Hersteller von E-Fahrzeugen in China.

Der Aktientitel überzeugt insbesondere durch seine Profitabilität, was auf Jahressicht einen Kurszuwachs von fast 18 Prozent beschert hat. Im vergangenen Jahr 2023 wird das Unternehmen aller Voraussicht nach einen Umsatz von 26,9 Milliarden Euro ausweisen können. Der dazugehörige Gewinn wird nach aktuellen Hochrechnungen bei 1,57 Milliarden Euro liegen. Mit dieser Größenordnung ist Weichhai einer der größten Automobilzulieferer weltweit. Neben der Profitabilität wird das Unternehmen mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Kurs- und Buchwert von 1,4 bewertet. Darüber hinaus wird ein KGV von 12,4 ausgewiesen. Im kommenden Geschäftsjahr wird von Analysten zudem mit der Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen gerechnet, die sich vermutlich bei rund drei Prozent einpendeln wird.

Ballard Power (ISIN: CA0585861085)

Das in Kanada ansässige Unternehmen hat sich in seiner seit 1979 bestehenden Firmengeschichte zu einem führenden Anbieter von Wasserstoff-Brennstoffzellen entwickelt. Das Unternehmen deckt dabei von der Entwicklung, über die Herstellung bis hin zum Verkauf alle Ebenen ab. Der Fokus in diesem Rahmen liegt unter anderem auf Nutzfahrzeuge, wozu beispielsweise LKWs, Schiffe und Busse gehören.

Wie bereits zuvor erwähnt, befindet sich das Unternehmen in einer strategisch angelegten Partnerschaft mit dem führenden Automobilzulieferer in China namens Weichai Power. Der Automobilzulieferer hält selbst 15,44 Prozent der Anteile am Unternehmen und ist damit zugleich der größte Aktionär. Dies hat auch dazu geführt, dass bei dem jüngsten Wechsel der Führungsetage, welcher am 03. Januar offiziell verkündet wurde, mehrere ehemalige Führungskräfte von Weichai Power in die Führungsriege von Ballard Power aufrückten. Der Wechsel könnte sich bereits zeitnah positiv in der Unternehmensstrategie bemerkbar machen, vor allem in Hinblick auf die Rentabilität.

Ein Blick auf die Finanzzahlen genügt, um festzustellen, dass zwar der Umsatz wächst, die Kosten aber genauso ansteigen. Nach den derzeitigen Prognosen wird Ballard Power das Geschäftsjahr 2023 mit einem EBIT von -163 Millionen US-Dollar und einem Umsatz von 90 Millionen US-Dollar abschließen. Durch diese Entwicklung hat die Aktie über das letzte Jahr hinweg Federn lassen müssen. Im Vergleich zum Kurs von vor zwölf Monaten liegt das Wertpapier mit 36,6 Prozent in der Verlustzone. Die stetig neuen Aufträge und damit steigende Umsätze geben allerdings Anlass zum Optimismus.

Plug Power (ISIN: NO0010081235)

Ein weiteres vielversprechendes Unternehmen ist Plug Power aus den Vereinigten Staaten. Die Firma hat sich seit der Gründung auf die Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellen spezialisiert. Die entwickelten Wasserstoff-Brennstoffzellen kommen anschließend unter anderem in der Elektromobilität sowie in der Logistik zum Einsatz. Die Hauptzielgruppen von Plug Power sind schlussendlich Unternehmen mit umfangreichen Fahrzeugflotten und mehrschichtigen Produktions- und Vertriebszentren, die ein hohes Volumen aufweisen.

In den letzten Monaten ist das Wertpapier des Unternehmens allerdings mächtig unter Druck geraten. Innerhalb der letzten zwölf Monate hat Plug Power rund 70 Prozent seines Wertes verloren, wodurch die Marktkapitalisierung bei 2,6 Milliarden Euro liegt. Aber woran liegt der massive Kursverlust? Der Grund für die deutliche Verbilligung ist in der finanziellen Situation zu finden. Für die Entwicklung benötigt das Unternehmen eine Menge an Geld, wodurch die Gewinnschwelle bisher noch nicht erreicht werden konnte.

Im Verlauf des letzten Geschäftsjahres sind die Kosten stark gestiegen, womit nach aktuellen Prognosen zum Jahresabschluss ein negativer EBIT von 879 Millionen US-Dollar ausgewiesen wird. Auf der anderen Seite sticht jedoch das deutliche Wachstum des Umsatzes hervor. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Umsatz um 380 Millionen US-Dollar auf 1,08 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einen Zuwachs von rund 54 Prozent bedeutet. Genau dieses Wachstum ist es auch, was bei Analysten zu großem Optimismus führt. Die Experten der Wall Street sehen zum aktuellen Zeitpunkt im Durchschnitt die Chance, dass die Aktie von Plug Power in den kommenden Monaten um 112 Prozent ansteigen könnte. Dafür spricht auch der deutliche Anstieg der Besucherzahlen auf den Websites um insgesamt 11,6 Prozent gemäß den jüngsten Daten von der innovativen und KI-gestützten Analyseplattform von Altindex.

