Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Uniper ist aktuell an den Aktienmärkten wieder deutlich nach vorne gekommen. Das Papier schaffte am Freitag ein Plus von über 2,8 %. Das katapultierte die Aktie insgesamt auch wieder über die Marke von 0,60 Euro, womit immerhin zumindest ein gewisses Erstaunen über die Stärke der Aktie entstanden ist. Uniper wird aber nach Meinung von Analysten kräftig verlieren. Die [...] Hier weiterlesen

Den vollständigen Artikel lesen ...