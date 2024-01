ISLAMABAD (dpa-AFX) - Wenige Wochen vor der Parlamentswahl in Pakistan sind soziale Netzwerke im Internet landesweit gestört. Betroffen waren am Sonntagabend unter anderem X (ehemals Twitter), Instagram und Youtube, wie die Organisation Netblocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, berichtete. Laut der Organisation erfolgte die Sperre, als die Partei PTI des geschassten Ex-Premiers Imran Khan einen Spendenmarathon starten wollte.

Aktivisten in Pakistan warnen bereits seit Wochen vor unfreien Wahlen in dem Land mit rund 240 Millionen Einwohnern. Pakistans unabhängige Menschenrechtskommission (HRCP) sprach am Montag von einer "eklatanten Manipulation der Wahllandschaft". Die Kommission beklagte unter anderem die Abweisung von Bewerbungsunterlagen von Kandidaten sowie Einschüchterungsversuche. Die Wahl in der südasiatischen Atommacht ist für den 8. Februar geplant./arb/DP/he