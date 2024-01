DJ Telefonica will Konkurrenz mit Rabatten angreifen - Zeitung

DÜSSELDORF (Dow Jones)--Das Mobilfunkunternehmen Telefonica Deutschland will Millionen neue Verträge bis zum Jahr 2026 verkaufen. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Unternehmenskreise. Um dieses Ziel zu erreichen, komme das Management um Chef Markus Haas nun neuen Kunden der Marke O2 beim Preis entgegen. Auf zusätzliche Anschlüsse für Partner und Familienmitglieder sei demnach künftig ein Nachlass in Höhe von 50 Prozent vorgesehen. Das Konzept ähnelt Angeboten, mit denen die Deutsche Telekom in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich war. Hintergrund der neuen Lockangebote dürfte dem Bericht zufolge auch die Entscheidung von 1&1-Chef Ralph Dommermuth vom August sein, ab Herbst statt des Telefonica-Netzes künftig die 5G-Infrastruktur des Rivalen Vodafone für seine Mobilfunkkunden nutzen zu wollen. Telefonica wollte sich auf Anfrage gegenüber dem Blatt nicht dazu äußern.

