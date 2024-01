Sangerhausen/Sachsen-Anhalt (ots) -



Am Donnerstag haben zwei Spitzenpolitiker das Flutgebiet in Mansfeld-Südharz besucht - und wurden von einer Handvoll Menschen bepöbelt und beschimpft. Der eine Spitzenpolitiker hat roboterhaft keine Miene dazu verzogen, der andere hat reagiert wie ein Mensch.



Schade, dass SPD und Linke das nun teils polemisch instrumentalisieren. Denn Haseloff hat reagiert auf etwas, was viele demokratische Politiker erleben: Pöbeleien und Bedrohungen als Ausdruck einer vergifteten Stimmung. Das musste auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ertragen, als er von einem Mob daran gehindert wurde, eine Fähre zu verlassen.



