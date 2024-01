Bitcoin-ETF vor SEC-Entscheidung: Minetrix-ICO erreicht 7,5 Mio. $ Marke

Der Bitcoin-Preis zeigt momentan eine beeindruckende Stabilität und schwankt um die 44.000-Dollar-Marke. Viele Experten sind der Meinung, dass der Preis bereit ist für einen signifikanten Anstieg. Sie prognostizieren, dass er die 50.000-Dollar-Schwelle überschreiten könnte, sobald der erwartete Bitcoin-ETF genehmigt wird. Diese Genehmigung könnte sogar schon heute erfolgen. Parallel dazu gewinnt der tokenisierte Cloud-Mining-Innovator Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) zunehmend an Fahrt. Bisher hat das Projekt mehr als 7,5 Millionen US-Dollar von Investoren gesammelt.

Die Spendensammlung für Bitcoin Minetrix erfährt eine deutliche Beschleunigung. Allein in den letzten vier Wochen konnten 2,5 Millionen US-Dollar akquiriert werden. Händler zeigen großes Interesse an diesem Projekt. Sie sehen es als eine intelligente Möglichkeit, sich mit dem Thema Bitcoin-ETF auseinanderzusetzen, ohne dabei der hohen Volatilität des Kryptomarktes ausgeliefert zu sein.

Aktuell befindet sich Bitcoin Minetrix in der 17. Phase seines ICOs, mit einem Token-Preis von 0,0126 US-Dollar. Das Projekt leistet Pionierarbeit im Bereich des tokenisierten Cloud-Minings. Frühinvestoren profitieren dabei nicht nur von der Möglichkeit des Kapitalzuwachses durch steigende Token-Preise. Sie können auch ein passives Einkommen durch das Bitcoin-Mining generieren.

Mit dem bevorstehenden Anstieg des Vorverkaufspreises des $BTCMTX-Tokens auf 0,0127 $ in weniger als 24 Stunden, besteht jetzt die Gelegenheit, sich diesen Token zum niedrigsten Preis zu sichern. Angesichts des erheblichen Aufwärtspotenzials von $BTCMTX und der günstigen Preisgestaltung, könnte sich selbst eine bescheidene Investition heute langfristig als äußerst lohnenswert erweisen.

Die Tatsache, dass verschiedene Meme-Coins in den letzten Monaten Renditen von über 20.000 % erzielt haben, macht $BTCMTX noch attraktiver. Sein einzigartiger Anwendungsfall und die direkte Verbindung zum Bitcoin-Mining-Ökosystem verleihen ihm einen besonderen Stellenwert in einem diversifizierten Portfolio. Angesichts der zunehmenden Integration von Bitcoin in die Mainstream-Finanzwelt, könnte $BTCMTX eine Schlüsselrolle in der Zukunft der Kryptoinvestitionen spielen.

BitcoinMinetrix is paving the way for a fresh approach to cloud mining, integrating stakeholding and cloud mining.



By prioritizing transparency, independence, and safety, BitcoinMinetrix pioneers tokenized cloud mining, providing a reliable path for $BTC mining. pic.twitter.com/Itz9l8vO89 - Bitcoinminetrix (@bitcoinminetrix) December 6, 2023

SEC-Anwälte und Top US-Börsen im Gespräch - Steht die Genehmigung des Spot-Bitcoin-ETFs kurz bevor?

Die Volatilität des Bitcoin-Preises steigt, da die Finanzwelt gespannt auf die mögliche Zulassung des ersten Bitcoin-ETFs in den USA blickt. Gerüchte und Spekulationen um dieses Ereignis schüren die Unsicherheit.

Erst gestern berichtete Fox Business über entscheidende Treffen zwischen SEC-Anwälten und Vertretern der wichtigsten US-Börsen - der New York Stock Exchange, der Nasdaq und der Chicago Board Options Exchange. Diese Treffen deuten auf eine bevorstehende Entscheidung hin. Viele Akteure am Markt werten sie als positives Signal für die Genehmigung des Spot-Bitcoin-ETFs.

Diese Entwicklung folgt auf eine Kundennachricht des in Singapur ansässigen Unternehmens Matrixport. Vor zwei Tagen informierte es seine Kunden darüber, dass die SEC die ihr vorliegenden Anträge wahrscheinlich ablehnen wird. Die Genehmigung eines solchen ETFs wird eher im zweiten Quartal erwartet.

Als Reaktion auf den Bericht erlebte der Bitcoin-Preis eine Achterbahnfahrt. Er erlitt zunächst einen Einbruch von 10 %, fiel dabei auf 40.813 US-Dollar. Doch inzwischen hat sich der Preis wieder gefangen und konnte mehr als die Hälfte der Verluste ausgleichen. Dieses rasche Auf und Ab zeigt die Sensibilität des Kryptomarktes gegenüber Nachrichten und Gerüchten, besonders im Zusammenhang mit regulatorischen Entwicklungen.

Die bevorstehende Entscheidung der SEC hat das Potenzial, den Markt nachhaltig zu beeinflussen. Eine Genehmigung könnte den Bitcoin-Preis deutlich in die Höhe treiben, während eine Ablehnung vermutlich zu weiteren Preisrückgängen führen würde. Anleger und Händler beobachten die Situation daher mit großer Aufmerksamkeit und Spannung.

Bitcoin Minetrix: Nutzen Sie den frühen volatilen Bullenmarkt geschickt



Die dramatischen Schwankungen des Bitcoin-Preises in dieser Woche zeigen deutlich, wie unreif der Markt noch ist. Sie spiegeln auch die binäre Natur der Erzählung wider, die die Bullenstory von Bitcoin bis ins Jahr 2024 prägt. Für Anleger, die am Aufwärtstrend des Bitcoin-Preises teilhaben wollen, eröffnet sich durch die erwartete Spot-ETF-Genehmigung und die alle vier Jahre stattfindende Halbierung der Bitcoin-Blockprämien eine Chance. Vor allem im April wird eine solche Entwicklung erwartet. In diesem Zusammenhang bietet Bitcoin Minetrix eine weniger riskante Möglichkeit, sich auf diesem Markt zu engagieren.

Laut den Analysten von Bloomberg Intelligence besteht eine 90-prozentige Chance auf eine Genehmigung des Spot-ETFs im Januar. Sollte sich diese jedoch bis ins zweite Quartal 2024 verzögern, bleibt eine Investition in Bitcoin Minetrix eine attraktive Option. Sie ermöglicht es, in den Markt einzusteigen, ohne der extremen Volatilität ausgesetzt zu sein, die wir in den letzten Tagen beobachtet haben.

Als Beispiel: Am Mittwoch verlor Bitcoin innerhalb weniger Minuten 10 % seines Wertes. Dies führte zu Zwangsliquidationen von Long-Positionen bei Händlern, oft mit Hebelwirkung, im Wert von Hunderten Millionen Dollar. Jacob Joseph, Research-Analyst bei CCData (früher CryptoCompare), äußerte sich dazu gegenüber Bloomberg. Er betonte, dass eine Genehmigung eines Spot-Bitcoin-ETFs immer noch wahrscheinlich ist. Doch jede Verzögerung, die dem Marktkonsens widerspricht, könnte einen größeren Rückgang der digitalen Vermögenswerte zur Folge haben.

An den Derivatebörsen erlebten wir eine Löschung von bis zu 500 Millionen US-Dollar von Händlerkonten. Coinglass-Daten vom 3. Januar zeigen, dass Long-Positionen im Wert von 120 Millionen US-Dollar liquidiert wurden.

Diese Ereignisse unterstreichen die Risiken, die mit dem Handel von Bitcoin und anderen digitalen Währungen verbunden sind, insbesondere unter dem Einfluss von Marktunsicherheiten und spekulativen Bewegungen.

Bitcoin Minetrix revolutioniert Cloud-Mining: Rentabel und sicher



Die Vorteile von Bitcoin Minetrix im Vergleich zum traditionellen Kauf von Mining-Rigs und dem Aufbau eines eigenen Unternehmens sind bemerkenswert. Einer der Hauptvorteile ist, dass Cloud-Mining deutlich weniger Anfangskapital erfordert. Als Nutzer müssen Sie sich zudem nicht in die komplizierten Details des Bitcoin-Protokolls vertiefen.

Bitcoin Minetrix basiert auf der Ethereum-Plattform und bietet eine innovative Methode, um Einkommen zu generieren. Nutzer, die dessen natives $BTCMTX-Token staken, erhalten Cloud-Mining-Credits. Diese ermöglichen es, einen Anteil an den Mining-Einnahmen zu erzielen. Diese Einnahmen basieren auf dem Anteil der gehaltenen Cloud-Mining-Credits. Sie können diese Credits wiederum für Cloud-Mining-Leistung einsetzen.

Das traditionelle Cloud-Mining-Modell, bekannt für seinen Pay-as-you-go-Ansatz, birgt jedoch auch Nachteile. Vor allem leidet es unter einem schlechten Ruf, oft mit Betrugsvorwürfen verbunden. Eine kurze Google-Suche führt schnell zu Geschichten von Opfern, die in Cloud-Mining-Verträge investierten, nur um festzustellen, dass der Anbieter nie Mining-Belohnungen ausschüttete.

Hier setzt Bitcoin Minetrix an und bietet einen revolutionären, betrugsresistenten Ansatz. Alles findet in der Blockchain statt. Der Stake-to-Mine-Smart-Vertrag des Systems verwaltet alle Cloud-Credits. Er kümmert sich um die Zuweisung zum Mining und legt die Dauer des Minings fest. Nutzer können all diese Einstellungen über ein persönliches Dashboard vornehmen. Dies bietet eine transparente und kontrollierbare Art des Cloud-Minings.

Durch diese Innovationen bietet Bitcoin Minetrix einen sicheren Hafen in der manchmal unsicheren Welt des Cloud-Minings. Es öffnet die Tür für Anleger, die in das Mining-Geschäft einsteigen möchten, ohne die hohen Kosten und technischen Herausforderungen, die mit dem traditionellen Mining verbunden sind. Mit Bitcoin Minetrix können Nutzer ein passives Einkommen erwirtschaften, ohne sich mit den technischen und finanziellen Komplexitäten des direkten Minings auseinandersetzen zu müssen.

Bitcoin Minetrix stärkt das Netzwerk: Gewinn für Krypto und Ihre Renditen

Transparenz und Effizienz vereinen sich in Bitcoin Minetrix zu einem benutzerfreundlichen Produkt, das revolutionäre Veränderungen im Cloud-Mining-Bereich anzustoßen droht. Diese Plattform erleichtert den Einstieg in das Bitcoin-Mining und trägt dadurch zur Steigerung der Hash-Leistung des Netzwerks bei. Dies macht das Netzwerk sicherer und dezentraler.

Zurückblickend auf die Anfänge von Bitcoin, als das Mining noch auf einfachen Laptops möglich war, erscheint die heutige Komplexität und Kostenintensität des Minings fast unüberwindlich. Doch Bitcoin Minetrix hat diese Barriere durchbrochen und öffnet die Tür für Einzelanleger. Es ermöglicht ihnen, ohne die Notwendigkeit großer Investitionen in Hardware oder tiefgreifendes technisches Wissen, am Mining-Prozess teilzunehmen.

Diese Entwicklung ist mehr als nur eine technische Neuerung; sie repräsentiert eine Demokratisierung des Bitcoin-Minings. Sie ermöglicht es einer breiteren Masse von Menschen, aktiv zur Sicherung und Stärkung des Bitcoin-Netzwerks beizutragen. Früher war dies eine Domäne großer Mining-Pools und Unternehmen, doch durch Bitcoin Minetrix wird Mining nun für die breite Öffentlichkeit zugänglich.

Indem Bitcoin Minetrix Cloud-Mining-Technologien nutzt, können seine Anwender effizient und kosteneffektiv am Mining-Prozess teilhaben. Sie müssen sich nicht mehr mit der Wartung und dem Betrieb teurer und komplexer Hardware herumschlagen. Stattdessen können sie sich auf die Generierung von Einnahmen konzentrieren und gleichzeitig einen entscheidenden Beitrag zum Bitcoin-Netzwerk leisten.

Die Markteinführung von Bitcoin Minetrix ist daher mehr als eine innovative Geschäftsidee. Sie ist ein Schritt in Richtung einer gerechteren und inklusiveren Kryptowährungswelt. Diese Plattform macht das Mining von Bitcoin nicht nur profitabler, sondern auch zugänglicher und benutzerfreundlicher für eine breitere Nutzerschaft.

Zuweisung von Bitcoin Minetrix-Token zur Projektfinanzierung



Wie erwartet, fließt der größte Teil der Mittel in den Bergbaubetrieb von Bitcoin Minetrix, nämlich 42,5 % der $BTCMTX-Token. Marketingmaßnahmen, die essenziell sind, um das Projekt voranzutreiben, beanspruchen 35 % der Token-Zuteilung. Weitere 12,5 % sind für Einsatzprämien vorgesehen, die vor der Inbetriebnahme der Cloud-Mining-Plattform Bitcoin Minetrix ausgegeben werden. 10 % der Token reserviert das Projekt als Community-Belohnungen für die aktive Teilnahme.

Die Token-Zuteilung verteilt sich wie folgt:

Bitcoin-Mining : 42,50 %, entspricht 1.700.000.000 Tokens

: 42,50 %, entspricht 1.700.000.000 Tokens Marketing : 35 %, entspricht 1.400.000.000 Tokens

: 35 %, entspricht 1.400.000.000 Tokens Staking (Abstecken) : 12,50 %, entspricht 500.000.000 Tokens

: 12,50 %, entspricht 500.000.000 Tokens Gemeinschaftsbelohnungen: 10 %, entspricht 400.000.000 Tokens

Die Fähigkeit von Bitcoin Minetrix, aus bescheidenen Kapitalzuflüssen erhebliche Gewinne zu erzielen, macht es zu einer vielversprechenden Investition. Vorverkaufskäufer können schon heute eine beeindruckende Rendite von 85 % effektivem Jahreszins erwarten. Zum Zeitpunkt dieses Artikels waren bereits 490 Millionen $BTCMTX-Token eingesetzt.

Das Team hinter Bitcoin Minetrix hat kürzlich Botschafter ernannt, die sich dem Aufbau von Partnerschaften mit Cloud-Anbietern, anderen Unternehmen und Interessengruppen widmen, um einen reibungslosen Start zu gewährleisten.

Mohammad Sitaboha, Lutfi Khanfar und Ghazi Sitaboha werden das Projekt leiten. Mohammad bringt als erfahrener Marketingstratege viel Expertise ein, während Lutfi sein umfassendes Wissen in den Bereichen Finanzen und Nachhaltigkeit einbringt. Ghazi fokussiert sich auf die Entwicklung von wichtigen Finanz- und Geschäftspartnerschaften, die für den innovativen Ansatz von Bitcoin Minetrix im Bitcoin-Mining entscheidend sind.

Experten vermuten einen 100-fachen Anstieg

Potenzielle Käufer von $BTCMTX sollten gründlich recherchieren, aber um ein Gefühl für die sich aufbauende FOMO (Fear Of Missing Out) zu bekommen, lohnt ein Blick auf den Crypto-YouTube-Kanal No Bs Crypto. Mit seinen 47.000 Abonnenten prognostiziert dieser Kanal für Bitcoin Minetrix 50- bis 100-fache Gewinne nach der Listung.

Es stellt sich die Frage: Könnte "Bitcoin Minetrix" eine 100-fache Meme-Münze sein? Diese Spekulation gewinnt an Fahrt, insbesondere in der Krypto-Community.

Michael Wrubel, ein anerkannter Krypto-Experte, hat seinen 310.000 YouTube-Abonnenten erklärt, warum er optimistisch in Bezug auf Bitcoin Minetrix ist. Auch von bekannten Krypto-Influencern wie Jacob Crypto Bury und Crypto Lab gab es Lob für das Projekt.

Um stets aktuelle Informationen zu Vorverkaufsnachrichten und Produktentwicklungen von Bitcoin Minetrix zu erhalten, lohnt sich ein Besuch auf dessen Telegram-Kanal, dem Discord-Server und auf X (Twitter).

Das Konzept des tokenisierten Bitcoin-Cloud-Minings ist ein Geschäftsmodell, das voraussichtlich an Bedeutung gewinnen wird. Es bietet einen risikoärmeren Einstieg in den Bitcoin-Markt. Zudem besitzt eine Münze mit geringer Marktkapitalisierung wie $BTCMTX ein deutlich höheres Aufwärtspotenzial als Bitcoin selbst. Dadurch kann schon eine kleine Investition zu einer erheblichen Steigerung der Kapitalrendite führen.

Diese Entwicklungen im Kryptobereich unterstreichen die Wichtigkeit, stets informiert zu bleiben und die Dynamik des Marktes zu verstehen. Investoren, die frühzeitig auf Trends wie Bitcoin Minetrix aufmerksam werden, können sich dadurch entscheidende Vorteile sichern. Sie navigieren durch die komplexe Welt der Kryptowährungen, indem sie sowohl die Empfehlungen etablierter Experten als auch die aufstrebenden Stimmen in der Community berücksichtigen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.