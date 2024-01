EQS-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

QIAGEN N.V.: QIAGEN zahlt rund 300 Millionen Dollar durch einen synthetischen Aktienrückkauf an seine Aktionärinnen und Aktionäre zurück



07.01.2024 / 19:03 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung QIAGEN zahlt rund 300 Millionen Dollar durch einen synthetischen Aktienrückkauf an seine Aktionärinnen und Aktionäre zurück Venlo, Niederlande, 7. Januar 2024 - QIAGEN N.V. gibt Pläne bekannt, mittels eines synthetischen Aktienrückkaufs bis zu rund $300 Mio. (maximal EUR 273 Mio.) an Aktionärinnen und Aktionäre zurückzuzahlen. Dabei soll eine unmittelbare Kapitalrückzahlung mit einer Aktienzusammenlegung (Reverse Stock Split) kombiniert werden. QIAGEN hat beschlossen, das auf der Hauptversammlung im Juni 2023 erteilte Mandat von maximal $300 Mio. umzusetzen. Die Aktionärinnen und Aktionäre hatten den entsprechenden Beschlüssen nahezu einstimmig zugestimmt. Durch den synthetischen Aktienrückkauf soll den Aktionärinnen und Aktionären auf eine effizientere Art und Weise Barmittel zurückgezahlt werden als durch ein traditionelles Rückkaufprogramm am freien Markt. Durch die Verringerung der Zahl der ausgegebenen Aktien würde auch der Gewinn je Aktie (earnings per share, EPS) gesteigert. Der synthetische Aktienrückkauf wird ab dem 29. Januar 2024 Wirkung entfalten und in den darauffolgenden Tagen marktkonform abgewickelt werden. Diese Art des synthetischen Aktienrückkaufs umfasst die folgenden drei allgemeinen Schritte: Der Nennwert der QIAGEN-Stammaktien (0,01 EUR je Aktie) wird durch eine Entnahme aus der in der Unternehmensbilanz in der Kapitalrücklage erfassten "share premium reserve" erhöht, um die Kapitalrückzahlung an die Aktionärinnen und Aktionäre zu ermöglichen. Die Aktien werden zusammengelegt. Der Nennwert wird auf das ursprüngliche Niveau von 0,01 Euro pro Aktie herabgesetzt und die Kapitalrückzahlung wird direkt an die Aktionärinnen und Aktionäre vorgenommen (zum Stichtag und gegebenenfalls nach Umrechnung in US-Dollar). Weitere Informationen zu diesem Prozess werden vor der Umsetzung bekannt gegeben. QIAGEN N.V. Hulsterweg 82 5912 PL Venlo Niederlande ISIN: NL0012169213 Frankfurt Stock Exchange, Regulated Market (Prime Standard) Kontakt QIAGEN N.V.: Corporate Communications John Gilardi, Tel: +49 2103 29 11711; ir@qiagen.com Daniela Berheide, Tel: +49 2103 29 11676; pr@qiagen.com



