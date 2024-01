Auf der Suche nach attraktiven Ausschüttungen? Diese sieben Hochdividendenwerte gehen in der kommenden Woche vom 8. bis 14. Januar Ex-Dividende und zahlen bis zu 17,6 Prozent Ausschüttungsrendite an Aktionäre. Wer auf der Suche nach Hochdividendenwerten ist, die schon bald ihre ersten Ausschüttungen auf Verrechnungskonto zahlen, der könnte in der kommenden Woche fündig werden, denn es gehen insgesamt sieben spannende Titel Ex-Dividende. Wichtig ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...